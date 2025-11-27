La Cour des comptes livre un bilan contrasté du Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP), créé en 2017 pour soutenir les réformes de l’État. Entre cadrage flou, pilotage inégal, dispersion des projets et résultats difficiles à mesurer, l’instrument phare de la modernisation publique arrive en fin de course sans avoir tenu ses promesses initiales.