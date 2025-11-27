Macro-économie / Taux
France : le Fonds de transformation de l’action publique peut mieux faire / La Cour des comptes pointe des lacunes
La Cour des comptes livre un bilan contrasté du Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP), créé en 2017 pour soutenir les réformes de l’État. Entre cadrage flou, pilotage inégal, dispersion des projets et résultats difficiles à mesurer, l’instrument phare de la modernisation publique arrive en fin de course sans avoir tenu ses promesses initiales.
27/11/2025 - 09:00
Nouveau rendez-vous manqué pour la modernisation de l’État. Au lendemain de plusieurs grandes réformes de l’État – ...
